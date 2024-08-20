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Çınar Ersanlı kimdir? Çınar Ersanlı kaç yaşında, nereli? Çınar Ersanlı neden öldü?

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Kadıköy'de günlerdir kendisinden haber alınamayan amatör müzisyen Çınar Ersanlı, evinde elleri ve ayakları bağlı halde öldürülmüş olarak bulundu. Peki, Çınar Ersanlı kimdir? Çınar Ersanlı kaç yaşında, nereli? Çınar Ersanlı neden öldü?

Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör olarak müzikle ilgilenen Çınar Ersanlı'nın (40) yakınları günlerdir kendisinden haber alamıyordu. Ersan'ın evine giden yakınları, çilingir yardımıyla evin kapısını açtırdı. Çınar Ersanlı kimdir? Çınar Ersanlı kaç yaşında, nereli?

ÇINAR ERSANLI KİMDİR?

Kapının açılması ile birlikte yakınları, Ersanlı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Çınar Ersanlı, evinin salonunda elleri, ayakları ve ağzı havlu bir bezle bağlanmış halde bulundu. Ersanlı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç müzisyenden 17 Ağustos'tan bu yana haber alınamadığı öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olayı anlatan mahalle sakini, "Cumartesi gece mi? Akşam mı? Bilmiyorum. 2 şüpheli gördük. Bunlar hırsız herhalde dedik. Mesaj çektiler. Ondan sonra içeriye girdiler. Bir daha da çıkmadılar. Pazar günü yakınları ulaşamayınca çilingir yardımıyla içeri girdiler. İçeri girdiklerinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde buldular. Polis ekipleri geldi. Sonra cenazeyi götürdüler. Annesi çok ağladı. Evlenip, ayrılmış. Müzisyen, makine mühendisi dört üniversite bitirmiş. Yazık oldu" ifadelerini kullandı.

Çınar Ersanlı, amatör müzisyendir.

Osman Demir
Osman Demir
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