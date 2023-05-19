Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çınar Coşkunserçe kimdir? Çınar Coşkunserçe kaç yaşında, nereli? Çınar Coşkunserçe hayatı ve biyografisi!

Çınar Coşkunserçe kimdir? Çınar Coşkunserçe kaç yaşında, nereli? Çınar Coşkunserçe hayatı ve biyografisi!

Gündem Haberleri

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Çınar Coşkunserçe izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Çınar Coşkunserçe kaç yaşında, nereli? Çınar Coşkunserçe hayatı ve biyografisi! Çınar Coşkunserçe kimdir?

Özdağ'dan 'Burası iktidar medyası değil, özgürce konuşabilirsiniz' sözlerine olay yanıt! O anlar sosyal medyada gündem olduÖzdağ'dan "Burası iktidar medyası değil, özgürce konuşabilirsiniz" sözlerine olay yanıt! O anlar sosyal medyada gündem oldu
2. turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diyecekler? Özdağ, kararı nasıl vereceklerini canlı yayında anlattı2. turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diyecekler? Özdağ, kararı nasıl vereceklerini canlı yayında anlattı

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Çınar Coşkunserçe hakkında araştırmalar yapılıyor. Çınar Coşkunserçe kimdir? Çınar Coşkunserçe kaç yaşında, nereli? Çınar Coşkunserçe hayatı ve biyografisi!

ÇINAR COŞKUNSERÇE KİMDİR?

Çınar Coşkunserçe, Zafer Partisi GİK Üyesidir.Coşkunserçe Ankara 1. Bölge milletvekili adayı olmuştur.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Zafer Partisi Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title