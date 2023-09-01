Çin, Yeni Enerjili Araçlarda Ön Planda

1. Yeni enerjili araçlardan (NEV) çeşitli görüntüler

Hollandalı otomobil satıcısı Louwman Group'un Başkanı Eric Louwman, Çin'in "elektrifikasyonla ilgili tüm teknolojik gelişmelerde" ön saflarda yer aldığını söyledi.

Louwman, Ekim 2022'den bu yana Hollanda'da BYD bayilikleri açmak için Çin'in önde gelen yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD ile işbirliği yapıyor. Grup, şimdiye kadar 700'ün üzerinde BYD üretimi elektrikli araç sattı.

"100 yıldır otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Her zaman yeni gelişmelerin ön saflarında yer aldık, ancak şu anda yaşadığımız gibi bir şeyi hiç yaşamamıştık. An itibarıyla, özellikle de elektrifikasyonla birlikte otomobil sektöründe büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Bunda aynı zamanda otomobile dahil olan tüm yeni teknolojilerin de payı var.

Şu anda Çin'in elektrifikasyonla ilgili tüm teknolojik gelişmelerde ön planda olduğunu görüyoruz.

BYD'nin Avrupa'daki geleceğine çok güveniyorum ve bu konuda çok iyimserim çünkü Avrupa pazarlarında başarılı olmak için doğru adımları atmaya istekliler."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rotterdam'dan bildiriyor.(XHTV)