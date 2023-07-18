Çin Yapımı Hidrojen Enerjili Otobüs Malezya'ya İhraç Edildi
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Çin yapımı hidrojen enerjili akıllı bir otobüs, Malezya'nın Kuching şehrinde şehir içi ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere teslim edildi. Otobüs, tek bir hidrojen şarjıyla 245 kilometre yol kat edebiliyor ve çevre dostu bir seçenek sunuyor. Otobüs, üç aylık bir test sürüşünden geçtikten sonra kullanıma başlanacak.
Çin yapımı hidrojen enerjili akıllı bir otobüs, Shanghai Limanı'ndan Malezya'ya ihraç edilmek üzere Cuma günü Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletine bağlı Zhuzhou kentinde teslim edildi.
CRRC Zhuzhou Enstitüsü Ltd. Şti. tarafından geliştirilen otobüs, Malezya'nın Sarawak eyaletinin başkenti Kuching'de şehir içi ulaşım hizmetlerinde kullanılacak.
Hidrojen enerjisiyle çalışan otobüs, tek bir hidrojen şarjıyla 245 kilometreye kadar yol kat edebiliyor. Yeniden doldurulması daha az zaman alıyor ve daha çevre dostu.
Otobüs Malezya'ya ulaştıktan sonra Kuching'de üç aylık bir test sürüşünden geçecek.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha'dan bildiriyor.(XHTV)