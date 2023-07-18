Çin Yapımı Hidrojen Enerjili Otobüs Malezya'ya İhraç Edildi

Çin yapımı hidrojen enerjili akıllı bir otobüs, Malezya'nın Kuching şehrinde şehir içi ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere teslim edildi. Otobüs, tek bir hidrojen şarjıyla 245 kilometre yol kat edebiliyor ve çevre dostu bir seçenek sunuyor. Otobüs, üç aylık bir test sürüşünden geçtikten sonra kullanıma başlanacak.