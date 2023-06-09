Çin'e gitmek isteyen vatandaşların merak ettikleri arasında Çin vize istiyor mu? Çin'e gitmek için vize gerekiyor mu? soruları yer alıyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılanlar arasında yer alan Çin vize istiyor mu? Çin'e gitmek için vize gerekiyor mu? soruların yanıtı haberimizde yer alıyor.

Çin vize istiyor mu? Çin'e gitmek için vize gerekiyor mu? soruları merak ediliyor. Çin'e seyahat etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Çin vize istiyor mu? Çin'e gitmek için vize gerekiyor mu? sorularına yanıt arıyor. Merak edilenler ise haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

ÇİN VİZE İSTİYOR MU?

Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarının, ÇHC'ye gelmeden önce Çin'in ilgili dış temsilciliğinden vize almaları gerekmektedir. Hong Kong ve Makau'ya seyahat eden vatandaşlarımız ise vizeden muaftır. Hong Kong ve Makau'dan ÇHC anakarası için vize almak mümkün değildir.

ÇHC vize rejimine göre, hamili oldukları vize kategorisini (X,Z,F,L, vb...) değiştirmek isteyen yabancıların, Çin'den çıkış yaparak istedikleri türde vize için tekrar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın, vizelerinin tek girişli mi çok girişli mi olduğunu Çin'e gelmeden önce kontrol etmeleri, Çin'e giriş yaptıktan sonra vize sürelerini geçirmemeye dikkat etmeleri önemle tavsiye olunur. Vize ihlalinde bulunan yabancılar para ve hapis cezasına çarptırılabilmekte ve haklarında Çin'e giriş yasağı konulabilmektedir.

Çin'e giriş vizesi ve devam etmekte olan pandemi sürecindeki ilave kısıtlamalar ile ilgili ayrıntılı bilgi için, ÇHC'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ya da İstanbul Başkonsolosluğu'na başvurulması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın ÇHC'ye seyahat etmeden önce Kovid-19 bağlamında ÇHC makamlarınca alınmış olan ve ülkeye girişte uygulanan kısıtlamalar hakkında ÇHC'deki temsilciliklerimizin tavsiye ve uyarılarını dikkate almaları uygun olacaktır.

ÇHC'den Hong Kong'a seyahat:

Çin anakarasından Hong Kong'a geçmek ve daha sonra tekrar Çin'e geri dönmek isteyen vatandaşlarımızın geri dönüşlerini teminen gerekli vizelerinin olması gerekmektedir. Bu durumdaki vatandaşlarımızın, Çin'e gelmeden önce çift girişli vize almalarında fayda bulunmaktadır.

ÇHC'den transit geçişler:

Çin üzerinden üçüncü ülkelere geçişlerde, havaalanı sınırlarından çıkılmadığı sürece 24 saate kadar vize alınmasına gerek bulunmamaktadır. Havaalanından çıkılmasını ya da 24 saatten daha uzun süreyle konaklamayı gerektiren transit geçişler için, ÇHC Büyükelçiliğinden/Başkonsolosluğundan vize alınması gerekmektedir.

Pasaportların geçerlilik süresi:

Çin'e girişte, pasaport geçerlilik süresinin en az altı ay olması şartı aranmaktadır.

İkamet bildirimi zorunluluğu:

Yabancıların ÇHC'ye girişini takip eden 24 saat içinde ikamet ettikleri adresi bulundukları şehirdeki Kamu Güvenliği Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerekmektedir. Otelde konaklayan vatandaşlarımızın kayıt işlemi otele girişte otel görevlilerince yapılmaktadır.

Altı aydan uzun süreli ikametler:

ÇHC'de çalışmak veya öğrenim görmek üzere ya da özel sebeplerle altı aydan uzun süreyle ikamet etmek üzere gelecek yabancıların, ÇHC Büyükelçiliği tarafından tasdiklenmiş bir sağlık belgesi ibraz etmeleri istenmektedir. İstenebilecek diğer belgelerle ilgili ayrıntılı bilgi için ÇHC'nin Ankara Büyükelçiliği ile irtibata geçilmesi uygun olacaktır.

Kimlik ibrazı

16 yaş ve üzerindeki tüm yabancıların pasaportlarını daima yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Polis tarafından, özellikle büyük sportif, kültürel veya siyasi etkinlikler sırasında sık sık pasaport kontrolü yapılabilmektedir. Pasaportunu ibraz edemeyen ve durumunu açıklayamayan yabancılar para cezasına çarptırılabilir, hatta gözaltına alınmaları sözkonusu olabilir. Pasaportunu yanında taşımak istemeyen vatandaşlarımızın yanlarında fotokopisini bulundurmaları ve pasaportlarını otelde güvenlikli kasada muhafaza etmeleri mümkündür.

Kayıp/Çalıntı pasaportlar:

Çin'e geçici olarak gelen vatandaşlarımızın pasaportlarını kaybetmeleri ya da çaldırmaları halinde, kendilerine seyahat belgesi düzenlenebilmesi için bizzat Büyükelçiliğimize ya da Başkonsolosluklarımıza başvurmaları gerekmektedir. Dolayısıyla pasaportunu kaybeden vatandaşlarımız, Büyükelçiliğimizin ya da Başkonsolosluklarımızın olduğu şehirlere tren ya da iç hat uçak yolculuğuyla gelmek durumunda kalabilmektedir. Bu yolculuk, vatandaşımızın o sırada bulunduğu şehrin uzaklığına bağlı olarak çeşitli süreler alabilmektedir.

Çin makamları ayrıca, düzenlenen seyahat belgelerine çıkış vizesi alınması şartını getirmektedir. Çıkış vizesinin alınması, yerel koşullara göre, vatandaşımıza seyahat belgesinin düzenlenmesinin ardından ortalama on iş gününü bulabilmektedir. Bu çerçevede, pasaportlarını çaldıran veya kaybeden vatandaşlarımızın ülkemize dönebilmeleri için, Çin'deki sözkonusu şartlar gereği, bir süre beklemeleri ve uçuş tarihlerini değiştirmeleri gerekebilmektedir

Yerel yasa ve düzenlemeler:

ÇHC'de uyuşturucu ile ilgili suçlar ölüm cezasına kadar varan ağır cezalara tabidir. Kumar Çin'de yasaktır. Bunun tek istisnası, Makau Özel İdare Bölgesi'dir.

ÇHC'de fuhuş ile uyuşturucu madde bulundurmak/taşımak yasak olup, bu tür suç işleyenler ağır cezalara çarptırılmaktadır.

Ülkemizde olduğu gibi, ÇHC'de de eski eserlerin ülke dışına çıkarılması yasaktır.

Çin makamları kamu düzeninin bozulmaması için azami özen göstermektedirler. Yetkililerden izin alınmadan yapılan toplu gösterilere katılınması halinde, sınırdışı edilme ya da gözaltına alınma sözkonusu olabilir.

Ticari anlaşmazlıklar:

ÇHC'de ticari anlaşmazlıkların mahkemelerde çözülmesi zordur. Çinli firmalarla herhangi bir akit altına girecek olan vatandaşlarımızın, mutlaka uygun bir avukattan yasal destek almaları gerekmektedir. ÇHC'de iş yapan vatandaşlarımızın, ticari bir anlaşmazlıkta Çinli firmanın dava açması halinde Çin hükümetinin mesele sonuçlanıncaya kadar Çin'den çıkışlarına yasak getirebileceği hususunu hatırda tutmaları uygun olacaktır. Ticari uyuşmazlıklarla ilgili olarak Büyükelçiliğimiz Ticaret Müşavirliği ile irtibata geçilmesi mümkündür.

İş insanlarımızın ticari bir faaliyet öncesi herhangi bir para transferi yapmadan, Çinli şirket hakkında ilgili Ticaret Müşavirliğimiz kanalıyla araştırma yapması kuvvetle tavsiye edilir.

Çin'deki diğer yabancılar meyanında Türk vatandaşlarının da iş yaptıkları Çinli şahıslar veya bunların tuttuğu kişiler tarafından istekleri dışında alıkonuldukları ve para veya benzeri başka taleplerle tehdit edildikleri görülmüştür. Çin polisi, yeterli kanıt olmadığı sürece bu tür vakalara müdahil olmayı tercih etmemektedir. Vatandaşlarımızın bu tür durumlarla karşı karşıya kalmamak için azami ölçüde müteyakkız olmalarında fayda bulunmaktadır.