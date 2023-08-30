Çin ve ABD, turizm işbirliğini geliştirmek için zirve düzenleyecek

Çin ve ABD, turizm işbirliğini canlandırmak ve geliştirmek amacıyla 14. Çin-ABD Turizm Liderlik Zirvesi'ni 2024'ün ilk yarısında Çin'de düzenleme konusunda anlaştı.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre Çin ve ABD, iki ülke arasındaki turizm işbirliğini daha da canlandırıp geliştirmek amacıyla 14. Çin-ABD Turizm Liderlik Zirvesi'ni 2024'ün ilk yarısında Çin'de düzenleme konusunda anlaştı.

Salı günü Beijing'de ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile görüşen Çin Kültür ve Turizm Bakanı Hu Heping, bakanlığının halklar arası ve kültürel etkileşimleri güçlendirip karşılıklı ziyaretleri artırmak üzere ABD Ticaret Bakanlığı ile çalışmaya istekli olduğunu kaydetti.

Hu, ABD tarafının Çin'le aynı doğrultuda çalışarak iki ülke arasındaki direkt uçuşları daha da artırmasını, Çin'e yönelik seyahat tavsiyesini en kısa zamanda düzenlemesini ve Çin vatandaşlarının ABD vizesine başvurularını kolaylaştırmasını umduğunu dile getirdi.

Hu ayrıca ABD tarafına, ülkelerini ziyaret eden Çin vatandaşlarının ve heyetlerinin sebepsiz yere sorgulanıp taciz edilmesine son verme ve karşılıklı turist ziyaretleri için daha iyi koşullar yaratma çağrısında bulundu.