Çin, uluslararası kruvaziyer taşımacılığını yeniden başlattı

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin limanlarına giriş ve çıkış yapacak kruvaziyer gemilere yönelik uluslararası taşımacılık hizmetini Salı günü yeniden başlattığını duyurdu.

Uluslararası kruvaziyer taşımacılığının yeniden başlatılmasına ilişkin denemeler, yılın başında Shanghai ve Shenzhen limanlarında başlatılmıştı.

Bakanlık Salı günü yaptığı açıklamada, kruvaziyer gemilerinin yanaştığı limanlardaki yerel ulaştırma yetkililerinin, uluslararası kruvaziyer taşımacılığının yeniden canlanması için planlar hazırlayıp yerel yönetimlerden onay aldıktan sonra yeniden başlatma çalışmalarına devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Açıklamaya göre, yerel ulaştırma yetkililerinden ayrıca, uluslararası kruvaziyer taşımacılığı pazarının istikrarlı ve sağlıklı gelişimini teşvik etmek üzere acil durum müdahalesi ile salgın önleme ve kontrol süreçlerini güçlendirmeleri, kruvaziyer taşımacılığı piyasası yönetimini geliştirmeleri ve ortaya çıkacak sorunları hızla çözmeleri isteniyor.