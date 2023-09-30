Çin, turizm sektörünün yüksek kalitede gelişimini desteklemek için önlemler alacak

Çin Devlet Konseyi Genel Ofisi, turizm sektörünün yüksek kalitede gelişimini kolaylaştırmak için bir belge yayımladı. Belgede, turizm ürün ve hizmetlerinin zenginleştirilmesi, turizm tüketim talebinin canlandırılması ve turizm endüstrisinin iyileştirilmesi gibi beş çalışma alanında çaba sarf edilmesi gerektiği belirtildi.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Genel Ofisi, turizm tüketim potansiyelinden daha fazla yararlanılması ve turizmin yüksek kalitede gelişiminin kolaylaştırılmasına yönelik bir belge yayımladı.

Belgede, yüksek kaliteli turizm ürün ve hizmetlerinin arzının zenginleştirilmesi, turizm tüketim talebinin canlandırılması, ülke dışından gelen turizme ilişkin yönetim ve hizmetlerin geliştirilmesi, turizm endüstrisinin iyileştirilmesi ve turizm gelişimine desteğin artırılması olmak üzere beş çalışma alanında daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedildi.

Belgede, bu bağlamda kültür ve turizmin entegre biçimde gelişiminin ilerletilmesi, çeşitlendirilmiş turizm ürünlerinin geliştirilmesi, uluslararası uçuşların yeniden başlatılması ve sayılarının arttırılması gibi 30 önlem de önerildi.

Çin'de 2023 yılında turizm talebinde istikrarlı bir toparlanma görüldü. Resmi veriler, 2023 yılının ilk yarısında toplam yerli turist seyahati sayısının yıllık yüzde 63,9 artışla 2,38 milyara ulaştığını gösterdi.