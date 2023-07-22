Çin Turizm Endüstrisi Fuarı Tianjin'de Gerçekleştirilecek

13. Çin Turizm Endüstrisi Fuarı, 1-3 Eylül tarihleri arasında Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenecek. Fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tianjin Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği en büyük fuar olacak. Sergiler, forumlar ve iş görüşmeleri gibi çeşitli etkinliklerin yer alacağı fuara 2,000'den fazla kültür ve turizm işletmesi katılacak.

TİANJİN, 22 Temmuz (Xinhua) -- 13. Çin Turizm Endüstrisi Fuarı 1 - 3 Eylül tarihleri arasında Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

Cuma günü düzenlenen bir basın toplantısında yapılan açıklamalara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tianjin Belediyesi'nin ortaklaşa düzenleyeceği fuar, 120.000 metrekarelik bir sergi alanını kapsayarak şimdiye kadarki en büyük fuar olacak.

Etkinlikte sergiler, özel forumlar ve iş görüşmeleri de dahil olmak üzere çok çeşitli faaliyetler yer alacak. Fuara şimdiye kadar 2,000'den fazla kültür ve turizm işletmesi katıldı.

Basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Chen Guizhen, bu yılki fuarın doğal noktalarda karavan kamp ekipmanları, otel ekipmanları ve özel ekipmanların sergilenmesine odaklanacağını söyledi.

Chen, fuarın dijital hizmetler ve akıllı turizm ekipmanlarının en son uygulamalarını sergileyerek akıllı turizmin geliştirilmesinde kapsamlı başarılar ve en son teknolojileri sunmayı amaçladığını da sözlerine ekledi.

2009 yılından bu yana her yıl Tianjin'de düzenlenen fuar, turizm endüstrisinde sergiler, iş görüşmeleri ve ticaret için bir platform haline gelerek yerli ve yabancı turizm endüstrisi etkileşimlerini ve işbirliğini teşvik ediyor.