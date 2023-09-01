Çin Turizm Endüstrisi Fuarı Tianjin'de Başladı

Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen 13. Çin Turizm Endüstrisi Fuarı, akıllı turizm ekipmanlarının en son uygulamalarını sergileyerek akıllı turizmin geliştirilmesindeki başarıları ve yeni teknolojileri sunmayı amaçlıyor.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen 13. Çin Turizm Endüstrisi Fuarı'na ev sahipliği yapan Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi'nin (Tianjin) açık sergi alanında çalışan personel, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Tianjiin kentinde bugün başlayan ve 3 gün boyunca devam edecek 13. Çin Turizm Endüstrisi Fuarı, dijital hizmetlerin ve akıllı turizm ekipmanlarının en son uygulamalarını sergileyerek akıllı turizmin geliştirilmesindeki kapsamlı başarıları ve en yeni teknolojileri sunmayı amaçlıyor.

2009 yılından bu yana her yıl Tianjin'de düzenlenen fuar, turizm endüstrisinde sergiler, iş görüşmeleri ve ticaret için bir platform haline gelerek yerli ve yabancı turizm endüstrisi arasında ticareti ve işbirliğini teşvik ediyor.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen 13. Çin Turizm Endüstrisi Fuarı'na ev sahipliği yapan Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi'ni (Tianjin) ziyaret eden konuklar ve basın mensupları, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen 13. Çin Turizm Endüstrisi Fuarı'na ev sahipliği yapan Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi'nde (Tianjin) hazırlık yapan çalışanlar, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi'nde (Tianjin) düzenlenen 13. Çin Turizm Endüstrisi Fuarı'nın Tianjin pavyonunda çalışan bir personel, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde 13. Çin Turizm Endüstrisi Fuarı'nın düzenlendiği Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi'nin (Tianjin) açık sergi alanında görülen bir basın mensubu, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde, 13. Çin Turizm Endüstrisi Fuarı'nın düzenlendiği Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi'nde (Tianjin) çalışan bir personel, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde 13. Çin Turizm Endüstrisi Fuarı'nın düzenlendiği Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi'ne (Tianjin) giriş yapan katılımcılar, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)