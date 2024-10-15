Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin ilk "Ulusal Gün" konuşmasını yapmasından 4 gün sonra, Ada ve çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladı. Peki, Çin Tayvan savaşı mı çıkıyor?

ÇİN TAYVAN SAVAŞI MI ÇIKIYOR?

Komutanlık Sözcüsü Li Şi, "Müşterek Kılıç-2024B" adı verilen tatbikata, kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığını, uçak ve gemilerin "çoklu yönlerden Ada`ya yaklaşacağını ve müşterek saldırılar icra edeceğini" bildirdi.

Askeri tatbikatın başlamasının ardından Tayvan ordusuna ait zırhlı araçlar, başkent Taipei`deki Songshan Havaalanı çevresinde devriye gezmeye başladı.

Çin ordusunun, Tayvan Boğazı ile Tayvan Adası çevresinde yaptığı müşterek askeri tatbikatın ardından Tayvan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Hsinchu Hava Üssünden havalanarak bölgede devriye gezmeye başladı.

Çin, 20 Mayıs`ta yemin ederek görevine başlayan Tayvan liderinin töreninin ardından yaptığı konuşmaya da aynı kurguda bir askeri tatbikat düzenleyerek yanıt vermişti.

Tayvan'ın Ulusal Bağımsızlık Günü kutlamalarının ardından Çin Pasifik'te sürdürdüğü "savaş oyununda" yeni bir perde açtı. Beijing bugün erken saatlerde başlattığı hareketliliğin hedefinde Tayvan Bağımsızlık Güçleri olduğunu söyledi. Hareketlilik Tayvan Ulusal Günü'nde konuşan Tayvanlı lider Lai Ching Te'nin "bağımsızlık" vurgularının hemen ardından geldi.

Çin ordusu komutanlarından Li Şi tatbikatların deniz ve hava muharebelerine hazırlık devriyeleri tarafından kritik liman ve bölgelerin ablukaya alınması yoluyla gerçekleştirildiğini söyledi. Komutan tatbikatları "devletin egemenliğini ve ulusal birliğini korumaya yönelik meşru ve gerekli eylemler" olarak tanımladı. Tayvan Savunma Bakanlığı Çin'in eylemlerini "mantıksız ve kışkırtıcı" olarak niteleyerek kınadı.