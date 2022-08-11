Çin - Tayvan Krizi nedir? Çin - Tayvan arasında neden kriz çıktı?

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiğini bildirdi. Yaşanan gelişmeler tüm dünyda yakındna takip edilirken Çin Tayvan Krizi nedir ve Çin Tayvan arasında enden kriz çıktı gibi konular araştırıldı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı, daha önce açıklanan 4 günlük süresinin ötesinde sürdürdüğü askeri tatbikatların 6'ncı gününde, 45 savaş uçağı ve 10 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu. Kısa sürede tüm dünyada sıcak gündem gelen konu hakkında Çin Tayvan Krizi nedir? Çin Tayvan arasında enden kriz çıktı gibi soruların yanıtları araştırıldı.

ÇİN TAYVAN ARASINDA NEOLDU?

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı, daha önce açıklanan 4 günlük süresinin ötesinde sürdürdüğü askeri tatbikatların 6'ncı gününde, 45 savaş uçağı ve 10 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi. Açıklamada, Çin'in tatbikatlarının 6'ncı gününde 45 savaş uçağı ve 10 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 16'sının Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğunun belirlendiği, 8 SU-30, 4 J-16, 4 J-11 savaş uçağının boğazı ikiye ayıran itibari "orta çizgiyi" geçtiği aktarıldı. ERAY GÜÇLÜER KRİZİN BİLİNMEYENLERİNİ AÇIKLADI

Haberler.com stüdyosunda GYY Av. Bedia Teymur'un konuğu olan İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ASAM Uzmanı Dr. D. Eray Güçlüer, Çin - Tayvan krizini değerlendirdi. İşte, krizin detayları...

"Nancy Pelosi'nin işi kriz çıkarmak"



Dr. D. Eray Güçlüer, "Nancy Pelosi'nin işi kriz çıkarmak" diyerek krizde Pelosi'nin rolüne vurgu yaptı. Güçlüer , Peolsi'nin tayvana gidişi ile ilgili olarak "Kriz çıkarmak için doğru kişiyi gönderdiler." ifadelerini kullandı.

Solda Av. Bedia Teymur, sağda Eray Dr. D. Eray Güçlüer

"Paranın Çin'e kayması istenilmiyor"

Av. Bedia Teymur'un sorularına yanıt veren Güçlüer, "Küresel nizamda, paraya sahip olanalr paranın Çin'e kaymasını istemiyor" diyerek krizin perde arkasına burgu yaptı. Eray Güçlüer krizin oluşum nedenlerine vurgu yatığı açıklamalarında şubaşlıkları öne çıkardı.