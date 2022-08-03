ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan'a resmi ziyarette bulundu. Bu hamleyle çeyrek asır sonra ilk kez ABD'li üst düzey bir yetkili, Tayvan'a gitmiş oldu. Bununla birlikte, Çin- Tayvan anlaşmazlığı nedir, Çin- Tayvan askeri gerilimin sebebi nedir ve Tayvan neden önemli soruları gündeme geliyor. Çin- Tayvan anlaşmazlığı nedir? Çin- Tayvan askeri gerilimin sebebi nedir? Tayvan neden önemli? Detaylar haberimizdedir…

ÇİN- TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI NEDİR?

Pasifik'te Çin ile ABD'yi karşı karşıya getirerek adeta savaş çanlarının çalmasına neden olan Tayvan'ı bu kadar önemli kılan nedenlerden biri de ekonomi. Yüksek sanayileşme, kentleşme ve eğitim düzeyiyle dünyanın en gelişmiş bölgelerinden biri konumunda olan Tayvan, gelirinin yüzde 70'ini ihracattan sağlıyor. Küresel anlamda mikroçiplerin 3'te 2'sinden fazlasını üreten Tayvan'ın dünya ekonomisi açısından hayati bir işlevi bulunuyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan'a resmi ziyarette bulundu. Bu hamleyle çeyrek asır sonra ilk kez ABD'li üst düzey bir yetkili, Tayvan'a gitmiş oldu. ABD'den 25 yıl sonra gelen Tayvan hamlesi Pasifik'te savaş çanlarının çalmasına neden oldu.

PELOSİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Pelosi, Tayvan'a indikten sonra yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin ABD'nin Tayvan'ın demokrasisini destekleme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü onurlandırdığını ifade ederek, "Tayvan liderliğiyle görüşmelerimiz, ortağımıza desteğimizi yeniden teyit etmeye, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini ilerletmek de dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı geliştirmeye odaklanacak. Dünya otokrasi ve demokrasi arasında bir seçimle karşı karşıya olduğundan, ABD'nin 23 milyon Tayvanlı ile dayanışması bugün her zamankinden daha önemli" dedi.

ÇİN'DEN ABD'YE TEHDİT

Çin ise Pelosi'nin Tayvan ziyaretine sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar" denildi.

ÇİN, GERÇEK MERMİYLE TATBİKAT YAPACAK

Çin Halk Kurtuluş Ordusu ise 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan'ı çevreleyen altı bölgede tatbikat ve eğitim faaliyetleri yapacağını açıkladı. Tatbikatların 7 Ağustos'ta Pekin saati ile 12.00'de sona ereceği ifade edilerek, tatbikatlarda gerçek mermi kullanılacağı aktarıldı. Güvenlik nedeniyle, tatbikatların yapılacağı bölgelere gemi ve uçakların girmesinin yasaklandığı belirtildi.

TAYVAN'I ÖNEMLİ KILAN NE?

Peki Çin ile ABD'yi kafaya kafaya getiren Tayvan'ı önemli kılan ne. ABD neden Tayvan için Çin'le zıtlaştı? Tayvan, Çin ile yaşadığı egemenlik ihtilafı ve bunun ABD ile ilişkilerinde yarattığı gerilimler nedeniyle son yıllarda uluslararası gündeme adı sıkça anılan bir aktör.

GELİRİNİN YÜZDE 70'İ İHRACAT

Tayvan'ın en önemli özelliklerinden biri ise ekonomik gücü. Gayrisafi millî hasılanın 841 milyar dolar olduğu Tayvan, teknolojik ürünlerde inanılmaz bir üretim kapasitesine sahip. 23 milyon nüfussa sahip olan Tayvan, gelirinin yüzde 70'ini ihracattan sağlıyor.

DÜNYA EKONOMİSİ AÇISINDAN HAYATİ BİR İŞLEVİ VAR

Tayvan ihracatının %38.5'i elektronik parça, %34.8'i mikroçip, %13'ü iletişim cihazları, %8'i ise metaller karşılıyor. Dünya genelinde mikroçiplerin 3'te 2'sinden fazlasını üreten Tayvan, dünya ekonomisi açısından hayati işlev üstleniyor.

YENİ KRİZ KAPIDA MI?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin bu hafta Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edeceği Pasifik turunda Tayvan'ı ziyaret edeceği iddiası, Boğaz ve çevresinde yeni bir askeri gerilimin kapıda mı olduğu sorusuna yol açtı.

Çin Savunma Bakanlığı, iddiaya ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamada, ziyaretin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verilebileceği uyarısında bulunarak, "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse Çin ordusu boş durmayacak." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı da olası ziyaretle ilgili "Her tür olasılığa hazırlıklıyız. Eğer ABD tarafı ziyarette ısrar ederse egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için güçlü ve kararlı tedbirler alacağız." açıklamasını yaptı.

Pelosi'nin olası ziyareti nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği artırdığı gözleniyor.

ABD donanmasının Pasifik'teki 7. filosuna bağlı görev yapan Ronald Reagan savaş gemisi, geçen haftanın başında harp filosuyla Singapur'dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde Güney Çin Denizi'ne doğru hareket etti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanması da hafta sonunda Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Fucien ve Güney Çin Denizi kıyısındaki Guangdong eyaletlerinde tatbikatlar düzenledi ve bölgeyi gemi trafiğine kapattı.

Öte yandan bölgede iki ülkenin savaş ve keşif uçaklarının hareketlerinin arttığına dair işaretler görülüyor.

Pelosi'nin olası ziyareti halinde iki ülke ordularının bölgede karşı karşıya gelebileceğinden endişe ediliyor.