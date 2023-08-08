Çin Seddi'nin ünlü bölümü Jiayu Geçidi, turistleri cezbetmeye devam ediyor

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Jiayuguan kentinde bulunan Jiayu Geçidi'nin etrafında develere binen turistler, 7 Ağustos 2023. Ming Hanedanlığı (1368-1644) döneminde inşa edilen, Çin Seddi'nin ünlü bir bölümünü oluşturan Jiayu Geçidi, en yoğun döneminde günde 30.000 ziyaretçiyle yaz turizm sezonunda giderek daha fazla turisti kendine çekiyor.