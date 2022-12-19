Çin Seddi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çin Seddi nerede çekildi, hangi ülkede? Çin Seddi hangi yıl, ne zaman çıktı?

Bugün Kanal D'de Çin Seddi filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Çin Seddi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çin Seddi nerede çekildi? Çin Seddi hangi yıl, ne zaman çıktı? merak etti. Peki, Çin Seddi nerede çekildi? Çin Seddi hangi yıl çekildi? Çin Seddi filminin konusu nedir? Çin Seddi oyuncu kadrosu nedir?

Çin Seddi (İngilizce: The Great Wall) Amerikan yapımı, aksiyon filmi. Yönetmenliğini Zhang Yimou üstlenmiştir. Matt Damon gibi aktörler ise başroldedir. Çin Seddi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çin Seddi nerede çekildi? Çin Seddi hangi yıl, ne zaman çıktı?

ÇİN SEDDİ KONUSU NEDİR?

Willian Garin, İsimsiz Düzen adıyla bilinen seçkin savaşçılardan oluşan gizli bir ordu tarafından esir alınan usta bir okçu ve savaşta yaralanmış bir paralı askerdir. Kale Şehri denilen çok büyük bir askeri ileri karakolda, insanlığı bugüne kadar inşa edilmiş en büyük savunma yapılarından biri olan Çin Seddi'nin üstündeki doğaüstü güçlerden korumak üzere savaşırlar. Garin, dünyanın harikalarından biri olan Çin Seddi'nin ardındaki sırrı keşfeder.

ÇİN SEDDİ OYUNCULARI KİMLER?

Matt Damon - William Garin

Jing Tian - Komutan Lin

Pedro Pascal - Pero Tovar

Willem Dafoe - Sir Ballard

Andy Lau - Wang

Zhang Hanyu - General Shao

Eddie Peng - General Wu

Lu Han - Peng Yong

ÇİN SEDDİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film Çin Seddi'nde geçmektedir. Filmin Çin ülkesi içerisinde çekildiği düşünülüyor.

ÇİN SEDDİ HANGİ YIL ÇIKTI?

Çin Seddi filmi 2016 yılında vizyona girmiştir.