Günlerdir sosyal medya üzerinde tartışmalara konu olan ve Türkiye'ye düşme ihtimali bulunan Çin tarafından tasarlanan roketin nereye düşeceği tartışılıyordu. Roketin düşüp düşmediği ve düştüğü yer hakkında araştırmalar yapılıyor. Konuya ilişkin merak edilen soruların başında Çin roketi nereye düştü? Sorusu yer alıyor. Peki, Çin roketi düştü mü, nereye düştü?

Çin roketi nereye düştü? Sorusu son birkaç saattir gündemde yer alıyor ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medya üzerinde tartışma yaratan konu hakkında birçok farklı tahmin bulunuyor.4 Kasım günü TSİ ile 14:21'de dünyaya kontrolsüz şekilde giriş yapacağı tahmin edilen Long March 5B roketinin ana kademesinin düşebileceği yerler arasında Türkiye'de bulunuyordu. Peki, Çin roketi nereye düştü? Çin roketi düştü mü, nereye düştü?

ÇİN ROKETİ NEREYE DÜŞTÜ?

Günlerdir sosyal medya üzerinde tartışmalara neden olan ve 4 Kasım günü TSİ ile 14:21'de dünyaya kontrolsüz şekilde giriş yapacağı tahmin edilen roket, Pasifik Okyanusu'na düştü.