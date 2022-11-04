Çin Roketi Nereye Düştü? Çin neden roket fırlattı? Çin roketi neden kontrolden çıktı?

Çin tarafından geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılan 23 tonluk roketin büyük bir kısmı parçalanarak Pasifik Okyanusu üzerine düştü. Teknik sorunlar nedeniyle Dünya'ya doğru düşeşe geçen roketin ebatı yaklaşık 10 katlı bir binaya yakın olduğu bildirildi. Çin neden roket fıkrattı?Çinden fıratılan roket nereye düştü? İşte konuya ilişkin tüm detaylar,,,

Çin'in Tiangong uzay üssünden pazartesi günü fırlattığı 23 tonluk devasa roket, kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya düşüşe geçti. 10 katlı bina yüksekliğindeki roketin nereye düşeceği belli değil. Düşebilecek koordinatların arasında Türkiye olduğu da açıklandı. Peki, 23 tonluk roket nereye düşecek? Çin'den atılan roket nereye düştü? Çin neden roket fırlattı? Detaylar haberimizde …

ÇİN NEDEN ROKET FIRALTTI?

Roket, geçtiğimiz hafta 29 Nisan'da, gelecekteki Çin Uzay İstasyonu'nun (CSS) yaşam alanları olacak Tianhe modülünü başarıyla fırlattı. Ancak roket kontrolden çıktı ve planlanan güvenli alanın dışına düşebilme ihtimali doğdu.

Long March 5b'nin okyanusta önceden belirlenmiş bir noktaya inmesi planlanıyordu. Ancak uzmanlar, roketin kontrolden çıkması sonrası büyük parçaların yerleşim alanlarına düşebileceği konusunda uyarıyor.

ÇİN ROKETİ NEREYE DÜŞTÜ?

Çin'in Tiangong uzay üssünden pazartesi günü fırlattığı 23 tonluk devasa roket, kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya düşüşe geçtiği bildirilmişti. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, Çin'in Tiangong Uzay İstasyonuna son modülü taşımak üzere 31 Ekim'de fırlatıldıktan sonra kontrolden çıkan ve nereye düşeceği tartışma konusu olan Long March 5B roketinin Pasifik Okyanusu'nun orta-güney bölgesinde atmosfere girerek yeryüzüne düştüğünü açıkladı.

ÇİN ROKETİ NEDEN KONTROLDEN ÇIKTI?

Çin Long March 5B roketi, Çin uzay istasyonuna Mengtian adlı bilim modülü taşıdı ve uzay görevini tamamladı. Ancak, roket kontrollü bir biçimde okyanusa inecekken, kontrolden çıktığı dünya atmosferine doğru düşmeye geçtiği aktarıldı.