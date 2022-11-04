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Çin roketi nerede? Çin roketi düştü mü? Son dakika! Çin roketi nereye düşecek?

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Çin roketi nerede? Çin roketi düştü mü? Son dakika! Çin roketi nereye düşecek?

Çin'den 31 Ekim tarihinde fırlatılan Long March-5B Y4 isimli taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesi dünyaya düşeceği biliniyordu. Birçok kişi tarafından Türkiye'ye roket mi düşecek? Araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar roketin Türkiye'ye düşme ihtimalinin bulunup, bulunmadığını merak ediyor. Peki, Çin roketi nerede? Çin roketi düştü mü? Son dakika! Çin roketi nereye düşecek?

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Çin roketi düştü mü? Sorusu, birçok kişi için endişe yaratıyor. 31 Ekim tarihinde Çin'den fırlatılan roketin nereye düşeceği hakkında birçok farklı tahmin bulunuyor. Bazı tahminler arasında ise Türkiye'ye düşeceği söz konusu. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Türkiye'ye roket mi düşecek? Sorusunu yanıtladık. Peki, Çin roketi nerede? Çin roketi düştü mü? Son dakika! Çin roketi nereye düşecek?

ÇİN ROKETİ DÜŞTÜ MÜ?

4 Kasım günü Türkiye'ye düşme ihtimali da bulunan çin roketi henüz düşmedi. Çin roketinin saat 11:00 civarı düşmesi beklenirken roket 1-2 tur daha dönmeye devam ediyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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