Son zamanlarda duymaya başladığımız haberlerin ardından birçok kişi konu hakkında meraklanıyor ve roket hakkındaki detaylı bilgileri araştırmaya başlıyor. Araştırılan konular arasında Çin roketi canlı izleniyor mu? Sorusu da bulunuyor. Sosyal medya üzerinde birçok kişinin tartışmakta olduğu konular arasında ise Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek? Sorusu bulunuyor. Peki, Çin roketi canlı izleniyor mu? Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek?

Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek? Sorusu son birkaç gündür gündemde yer alıyor ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medya üzerinde tartışma yaratan konu hakkında birçok farklı tahmin bulunuyor. Önümüzdeki dakikalar içerisinde düşmesi planlanan roketin nereye düşeceği merak konusu haline geldi. Peki, Çin roketi canlı izleniyor mu? Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek?

ÇİN ROKETİ CANLI İZLENİYOR MU?

Dünya üzerinde herhangi bir yere düşmesi beklenen roketin canlı yayını resmi olarak bulunmuyor fakat sosyal medya üzerinde yer alan kanallar ile roketin canlı konum takibini izlemek mümkün.

ÇİN ROKETİ TÜRKİYE'YE Mİ DÜŞECEK?

4 Kasım günü TSİ ile 14:21'de dünyaya kontrolsüz şekilde giriş yapacağı tahmin edilen Long March 5B roketinin ana kademesinin düşebileceği yerler arasında Türkiye de bulunuyor. Ancak konuyla ilgili henüz kesin bir tahmin bulunmamakta. Roketin çakılma yerinin dakikalar önce belli olacağı iddia edildi.