Çin Otomobil Üreticisi FAW, Otomotiv Sektöründe Öncülük Ediyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan FAW Grup Limited Şirketi, Çin otomotiv endüstrisinin öncüsü olarak kabul ediliyor. FAW, el yapımı otomobillerden akıllı üretim teknolojilerine geçiş yaparak sektörde öncülük ediyor. Ayrıca, inovasyonu teşvik etmek için Ar-Ge Enstitüsü kuruldu ve ihracat değeri rekor kırdı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da 1953'te kurulan ülkenin önde gelen otomobil üreticisi FAW Grup Limited Şirketi, Çin otomotiv endüstrisinin beşiği olarak kabul ediliyor.

Çin'in ilk Jiefang marka kamyonu, ilk Dongfeng marka sedan otomobili ve ilk üst düzey binek otomobili Honqgi (Kızıl Bayrak), 1950'lerde FAW tarafından üretildi.

Ancak bir otomobil binlerce parçadan oluşuyor ve 70 yıl önce FAW çalışanları, çekiç darbeleriyle otomobil gövdesini üretmek için sıfırdan çalışmaya başladı.

SES 1 (Çince): DOU SHUXİANG, FAW'dan emekli işçi:

"İlk nesil Honqgi otomobillerinin tümü el yapımıydı. Prototipi oluştururken yaptığımız şey, becerilerimiz dahilinde üretebileceğimiz parçayı seçmekti. Her şey böyle başladı."

Bu şartlarda ilk Hongqi aracının deneme üretimi bir aydan biraz fazla sürdü ve bu süreç tüm ülkeye esin kaynağı oldu.

Günümüzde Çin'in otomobil sektörü, akıllı imalata doğru yöneliyor.

FAW'ın iki modern fabrikasında entegre robotlar ile kalite testi ve ileri tahmini bakıma yönelik ultrason ekipmanları kullanılıyor.

SES 2 (Çince): YAN WENLONG, FAW Jiefang Teknoloji Geliştirme Departmanı Dijital İmalat Baş Mühendisi:

"Fabrikamızdaki gelişmiş üretim hatları ve dijital teknolojiler sayesinde otomotiv sektörüne öncülük ediyoruz. Aynı zamanda tüm süreçteki otomatik lojistiğin yanı sıra çeşitli kalite kontrol önlemleri de sektörde önde gelen bir seviyeye ulaşmış durumda."

FAW ayrıca inovasyonu teşvik amacıyla bir Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Enstitüsü kurup bir dizi yönetim önlemi uygulamaya koydu.

2022'de grubun alt şirketleri olan FAW Jiefang, FAW Benteng ve önde gelen sedan markası Hongqi'nin ihracat değeri, 6 milyar yuanın (yaklaşık 872 milyon ABD doları) üzerinde bir rakama ulaşarak rekor kırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV)