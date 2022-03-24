Çin, Kömür Taşımacılığını Artırmak İçin Daha Fazla Kargo Trenini Hizmete Alacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, Kömür Taşımacılığını Artırmak İçin Daha Fazla Kargo Trenini Hizmete Alacak

Xinhua - Genel
 - Güncelleme:
Çin, Kömür Taşımacılığını Artırmak İçin Daha Fazla Kargo Trenini Hizmete Alacak

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) — Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, plana göre yeni kargo trenlerinin kömürü, kömür zengini Shanxi eyaletinden doğu eyaletlerine taşımak için ekleneceğini belirtti. Şirket, ağır yük taşıyan yük trenlerinin de ülkenin kuzeyden güneye kömür taşıma kapasitesini artırmak için faaliyete alınacağını kaydetti. Açıklamada, bu düzenlemenin ülkenin kömür taşıma kapasitesini daha da artıracağı […]

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) — Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, plana göre yeni kargo trenlerinin kömürü, kömür zengini Shanxi eyaletinden doğu eyaletlerine taşımak için ekleneceğini belirtti. Şirket, ağır yük taşıyan yük trenlerinin de ülkenin kuzeyden güneye kömür taşıma kapasitesini artırmak için faaliyete alınacağını kaydetti. Açıklamada, bu düzenlemenin ülkenin kömür taşıma kapasitesini daha da artıracağı ve ülke ekonomisine daha güçlü destek sağlayacağı ifade edildi. Bunlara ek olarak, plana göre demiryolu güzergahlarını en uygun hale getirmek ve ülkenin orta ile doğu bölümlerindeki yolculara daha fazla seyahat imkanı sağlamak için yeni bir parti hızlı tren de kullanıma alınacak.

Xinhua / Genel

Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Demiryolları, Kömür, Mart, Genel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title