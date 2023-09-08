Çin İstanbul Başkonsolosluğu, vize başvuru işlemlerini kolaylaştırmak için adımlar attı

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Türk seyahat acenteleri ve derneklerin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Çin Vize Başvuru Hizmet Merkezi'nin vize randevu kotasını artırdığını ve randevu saatlerini uzattığını açıkladı. Wei, Çin ve Türk halklarının karşılıklı seyahat prosedürlerini kolaylaştırmaya önem verdiklerini belirtti.

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1. İstanbul'dan çeşitli görüntüler

2. Çin'in vize başvuru işlemlerini kolaylaştırmasına ilişkin tanıtım toplantısından çeşitli görüntüler

3. Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong'dan çeşitli görüntüler

4. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkan Yardımcısı Davut Günaydın'dan çeşitli görüntüler

5. Çin'in vize başvuru işlemlerini kolaylaştırmasına ilişkin tanıtım toplantısından çeşitli görüntüler

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, vize başvuru işlemlerini kolaylaştırmak üzere başkonsolosluğun somut adımlar attığını belirtti.

Wei, Perşembe günü Türk seyahat acenteleri ve diğer derneklerin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Çin Vize Başvuru Hizmet Merkezi'nin günlük vize randevu kotasını artırdığını ve günlük randevu saatlerini uzattığını söyledi.

"Çin, Çin ve Türk halklarının karşılıklı seyahat prosedürlerini kolaylaştırmaya büyük önem veriyor" diyen Wei, yeni önlemler kapsamında Türk halkının taleplerinin dikkate alındığını ifade etti.

Ocak-Ağustos arasında konsolosluk tarafından verilen tüm vize türlerinin sayısının 12.000'i aştığına ve rakamın "2022'deki toplam vize sayısının on katı" olduğuna işaret eden Wei, "Vize başvuruları pandemi öncesi seviyelere ulaştı" dedi.

Wei, bu yıl 10. yıl dönümü kutlanan Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, Türk-Çin stratejik işbirliğinde olumlu gelişme sağladığını belirtti.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ise yeni önlemlerin iki ülke arasındaki turizm faaliyetlerini artıracağını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)