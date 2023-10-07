Çin'in Yunnan eyaletinde turizm geliri arttı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde turizm sektörü, Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili süresince önemli bir artış yaşadı. Eyalet genelinde 45 milyondan fazla turist gezisi gerçekleşti ve 6,34 milyar dolar gelir elde edildi. Kırsal turizm ise yıllık bazda yüzde 124,7 büyüme gösterdi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Kunming kentinde bulunan Dianchi Gölü yakınlarındaki bir köyde fotoğraf çeken turistler görülüyor, 3 Ekim 2023. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)

KUNMİNG, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in en popüler turizm merkezlerinden biri olan Yunnan'ın turizmi, Cuma günü sona eren Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilinde önemli bir artış yaşadı.

Ülkenin güneybatısındaki eyaletin turizmle ilişkili sektörleri sekiz günlük tatil boyunca 45 milyondan fazla turist gezisi ve ziyaretine hizmet vererek toplam 45,53 milyar yuan (yaklaşık 6,34 milyar ABD doları) gelir elde etti.

Özellikle kırsal turizm önemli bir ivme kazanırken, dönem boyunca 18 milyondan fazla turist eyalet genelinde kırsal seyahatlere çıktı ve bu da yıllık bazda yüzde 124,7'lik bir büyümeyi yansıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na göre, 8 günlük tatil boyunca Çin'de halk, geçen yıla göre yüzde 71,3 ve 2019'a göre yüzde 4,1 artışla 826 milyon yurtiçi turist seyahati gerçekleştirdi.