Çin'in Xinjiang bölgesindeki Duku Otoyolu yeniden turizme açıldı

Çin'in Xinjiang bölgesinde yer alan Duku Otoyolu, eşsiz güzelliği sayesinde Çin'in en popüler yollarından biri olarak öne çıkıyor. Otoyol, mevsim kaynaklı kapalılığın geçen ay sona ermesiyle yeniden turizme açıldı. 561 kilometre uzunluğundaki otoyol kanyonlar, buzullar, göller ve otlaklar gibi çok çeşitli manzara alanlarından geçiyor. Karlı hava ve yol buzlanması gibi doğal faktörler nedeniyle her yıl sadece Haziran'dan Ekim'e kadar açık olan otoyol, kendi araçlarıyla seyahat eden turistlerin ve bisikletçilerin ilgisini çekiyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.