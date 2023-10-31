Çin'in Xiamen Havayolları, Xiamen ile Doha arasında direkt uçuş rotasını başlattı

XİAMEN, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Xiamen Havayolları, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde bir sahil kenti olan Xiamen ile Katar'ın başkenti Doha'yı birbirine bağlayan direkt uçuş rotasını Salı günü başlattı.

Xiamen-Doha yolcu hizmetinde Boeing 787 tipi uçak kullanılacak. Xiamen Gaoqi Uluslararası Havalimanı ile Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı arasında her Salı ve Cuma günü gidiş-dönüş seferleri düzenlenecek.

Gidiş uçağı Salı sabahı erken saatlerde Xiamen'den havalandı. Dönüş uçağının ise Doha'dan yerel saatle 19.30'da kalkması planlanıyor.

Böylece, Fujian ile Doha'yı birbirine bağlayan ilk direkt uçuş hizmeti başlatılmış oldu. Havayolu şirketi bu ayın başlarında Beijing ile Doha'yı birbirine bağlayan bir direkt uçuş rotası başlatarak, Çin-Katar rotasını işleten ilk Çinli havayolu şirketi olmuştu.

Merkezi Xiamen'de bulunan şirket, Beijing-Doha hava rotasına ek olarak Xiamen-Doha rotasının da açılmasıyla, Çin'den Katar'a giden hava kanallarının daha da genişlediğini belirtti.