Çin'in Xiamen Havayolları, Beijing ile Doha arasında direkt uçuşlara başladı

Çin'in Xiamen Havayolları, Beijing ile Katar'ın başkenti Doha arasında direkt uçuşlara başladı. Böylelikle Xiamen Havayolları, Çin-Katar hattında çalışan ilk Çinli havayolu şirketi oldu.

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Xiamen Havayolları, Cuma günü Beijing ile Katar'ın başkenti Doha arasında direkt uçuşlara başladı. Böylelikle Xiamen Havayolları, Çin- Katar hattında çalışan ilk Çinli havayolu şirketi oldu.

Beijing-Doha hattında, Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı ile Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı arasında günde bir gidiş dönüş yolcu seferi gerçekleştirecek B787 uçağı görev yapacak.

Xiamen Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Zhao Dong, "Beijing-Doha rotasının açılması, önemli bir kilometre taşı niteliğinde olup Çin ile Katar arasındaki kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğine yeni bir ivme katacak. Bu hat, 'Hava İpek Yolu'nu genişleterek ekonomik ve kültürel etkileşimlerin sürdürülmesine imkan verecek" dedi.

Zhao, Beijing-Doha hava rotasının, Xiamen Havayolları'nın Beijing kalkışlı ilk uluslararası uzun mesafeli güzergahı ve aynı zamanda havayolu şirketinin Ortadoğu'ya giden ilk uluslararası uzun mesafeli güzergahı olduğunu söyledi.

Merkezi Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde bulunan Xiamen Havayolları, Xiamen-Doha arasındaki uçuşlaraysa 31 Ekim'de başlayacağını duyurdu.