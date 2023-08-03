Çin'in Xi'an Şehri, Sidney'e Uçuşları Yeniden Başlattı

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi olan turizm şehri Xi'an, Çarşamba günü Avustralya'nın Sidney kentine yolcu uçuşlarını yeniden başlattı. Çin Doğu Havayolları tarafından düzenlenen seferler haftada üç gün gerçekleştirilecek.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısında bulunan Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki büyüleyici Daima Aydınlık Datang Şehri'nin gece manzarası görülüyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Xİ'AN, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi olan ünlü turizm şehri Xi'an, Çarşamba günü Avustralya'nın Sidney kentine yolcu uçuşlarını yeniden başlattı.

Çin Doğu Havayolları tarafından düzenlenen ve Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'dan aktarmalı gerçekleşen sefer her Çarşamba, Cuma ve Pazar günü Airbus A330 tipi geniş gövdeli uçakla gerçekleştirilecek. Dönüş uçuşu ise Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri yapılacak.

Çin Doğu Havayolları, Xi'an kentinden Sidney'e hava yolu rotasını 2017 yılında başlatmıştı.

Çin Doğu Havayolları şu ana kadar Xi'an Xianyang Uluslararası Havalimanı'ndan Singapur, Tokyo, Phuket, Moskova ve Sidney'e beş uluslararası rotayı yeniden başlattı. Şirket 30 Ağustos'ta Xi'an'dan Dubai'ye direkt uçuş seferlerini de yeniden başlatmayı planlıyor.