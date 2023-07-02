Çin'in Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı Uluslararası Uçuşlara Yeniden Başlıyor

Çin'in Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı, küresel havacılık pazarının toparlanmaya devam etmesiyle birlikte uluslararası uçuşlara büyük ölçüde yeniden başlıyor. Wuhan ile Tokyo arasındaki yolcu uçağı seferleri yeniden başlamış oldu. Wuhan'dan başlayan uluslararası ve bölgesel yolcu rotasının 12'ye ulaşması bekleniyor.

WUHAN, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı, küresel havacılık pazarının toparlanmaya devam etmesiyle birlikte uluslararası uçuşlara büyük ölçüde yeniden başlıyor.

Çin Doğu Havayolları tarafından işletilen MU 2615 sefer sayılı uçak, Cumartesi günü saat 7.35 sularında Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitmek üzere Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı. Bu uçuşla, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan ile Tokyo arasındaki yolcu uçağı seferleri yeniden başlamış oldu.

Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, uçak seferi hizmetinin Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Çin Doğu Havayolları'nın Wuhan ve Dubai'yi birbirine bağlayan uçuş rotası Perşembe günü yeniden başlamıştı. Havayolu ayrıca Ağustos ayında Wuhan'dan Londra'ya direkt uçuşlara yeniden başlayacak.

Çin Doğu Havayolları'nın Wuhan ve Sidney arasındaki uçuş hizmeti ise 16 Temmuz'da yeniden başlayacak. Wuhan'dan uluslararası yolcu rotası ağını genişletmek için her türlü çabayı gösteren şirket ayrıca Wuhan'dan Paris'e, Myanmar'ın Yangon ile Tayland'ın Puket kentine uçuşlar gibi yeni uluslararası rotalar açmayı ve devam ettirmeyi planlıyor.

Havalimanı ayrıca, bu yılın Ağustos ayına kadar Wuhan'dan başlayan uluslararası ve bölgesel yolcu rotasının 12'ye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.