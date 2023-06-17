Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde Kültür ve Turizm Fuarı Açıldı

Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da düzenlenen 5. Çin Xizang Turizm ve Kültür Fuarı'na yaklaşık 1.000 işletme katıldı. Üç gün sürecek etkinlikte turizm, spor, kültür, temiz enerji, geleneksel Tibet tıbbı, modern hizmetler ve sınır ticareti lojistiği alanlarındaki son gelişmeler sergilenecek.

Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi kentinde siyah boyunlu turnalar görülüyor, 26 Mart 2021. (Fotoğraf: Zhang Ning/Xinhua)

LHASA, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da Cuma günü açılan kültür ve turizm fuarına, yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 1.000 işletme 10.000 çeşit ürün getirdi.

5. Çin Xizang Turizm ve Kültür Fuarı, Tibet'in kültürel takvimindeki en önemli etkinliklerden biri.

Üç gün sürecek etkinlikte sergiler, ana forum, turizm pazarlama ve yatırım tanıtım faaliyetleri yer alıyor.

14.000 metrekarelik sergi alanında turizm, spor, kültür, temiz enerji, geleneksel Tibet tıbbı, modern hizmetler ve sınır ticareti lojistiği alanlarındaki son gelişmeler sergilenecek.

Bu yılki fuarda ayrıca, etkileşimli ve sürükleyici bir çevrimiçi sanal sergi salonu oluşturmak için 3D modelleme ve yüksek çözünürlüklü render teknolojileri kullanılarak oluşturulan bir VR sergisinin lansmanı yapıldı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tibet bölgesel hükümeti tarafından ortaklaşa düzenlenen fuar 2014, 2015, 2016 ve 2018 yıllarında da yapılmıştı.