Çin'in Shenzhen Havayolları, Shenzhen ile Barselona arasında direkt uçuş rotası başlattı

Çin'in Shenzhen Havayolları, Shenzhen ile İspanya'nın Barselona kentini birbirine bağlayan direkt bir uçuş rotası başlattı. Bu rotadaki ilk uçuş Pazartesi günü gerçekleşti.

İspanya'nın Barselona kentindeki Sagrada Familia Kilisesi'ni ziyaret eden Çinli turistler, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Joan Gosa/Xinhua)

SHENZHEN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Shenzhen Havayolları, Pazar günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki bir teknoloji merkezi olan Shenzhen ile İspanya'nın Barselona kentini birbirine bağlayan direkt bir uçuş rotası başlattı.

Bu rotadaki ilk uçuş Pazartesi günü sabah saatlerinde Shenzhen'den gerçekleşti. Bu, Shenzhen Havayolları'nın Shenzhen-Londra hattının ardından Avrupa'ya gerçekleştirdiği ikinci direkt uçuş oldu.

Uçuşların Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilmesi ve tek yön uçuş süresinin yaklaşık 14 saat olması planlanıyor. Böylece havayolunun Shenzhen'den kalkan toplam uluslararası ve bölgeler arası direkt uçuş sayısı toplamda 12'ye ulaşmış oldu.

Shenzhen ve Barselona bu yıl dost şehir ilişkilerinin resmi olarak başlatılmasının ikinci yıldönümü kutluyor.