Çin'in Shapotou bölgesindeki turizm sezonu yoğun başladı
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Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Zhongwei kentindeki Shapotou bölgesinde günlük ziyaretçi sayısı 10.000'i aşarak yaz tatilinde en yoğun turizm sezonuna girdi.
ZHONGWEİ, 21 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Zhongwei kentindeki Shapotou bölgesinde develere binen ziyaretçiler görülüyor, 20 Temmuz 2023.
Çin'in görmeye değer manzarası ve doğal güzellikleriyle ünlü Shapotou bölgesinde günlük ziyaretçi sayısı 10.000'i aşarak yaz tatilinde en yoğun turizm sezonuna girdi. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Turizm