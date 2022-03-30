Çin'in Shanghai Kentindeki Fuar Merkezi Karantina Alanına Dönüştürülüyor - Haberler

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Çin'in Shanghai Kentindeki Fuar Merkezi Karantina Alanına Dönüştürülüyor

Xinhua - Genel
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Çin'in Shanghai Kentindeki Fuar Merkezi Karantina Alanına Dönüştürülüyor

SHANGHAI, 30 Mart (Xinhua) — Shanghai, Kovid-19'un yeniden yükselşe geçtiği bu dönemde fuar merkezini, hafif vakaları ve asemptomatik taşıyıcıların karantinaya alınacağı bir alana dönüştürüyor. Merkez, tamamlandıktan sonra 15.000'den fazla yatak sağlayacak. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

SHANGHAI, 30 Mart (Xinhua) — Shanghai, Kovid-19'un yeniden yükselşe geçtiği bu dönemde fuar merkezini, hafif vakaları ve asemptomatik taşıyıcıların karantinaya alınacağı bir alana dönüştürüyor. Merkez, tamamlandıktan sonra 15.000'den fazla yatak sağlayacak. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Xinhua / Genel

Shanghai, 30 Mart, Genel, Haberler

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