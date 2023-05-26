Çin'in Qingdao West Coast New Area Bölgesi Fethiye'yi tanıtıyor

Fethiye Belediye Meclisi'nin işbirliği kararı aldığı Çin'in Qingdao West Coast New Area Bölge Belediye Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde Fethiye'nin tanıtımına başlandı.

Geçen aylarda Çin'in medya kuruluşlarına mensup bir grup gazetecinin Fethiye Belediyesi'nin organizasyonu ile ilçeyi ziyaret etmelerinin ardından, Fethiye Belediye Meclisi'nin dostluk ve işbirliği yapılmasını kararlaştırdığı Çin'in Qingdao West Coast New Area Bölge Belediye Başkanlığı'nın resmi sitesinde Fethiye tanıtılıyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, konu hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Pandemi nedeniyle sönük geçen 2020 ve 2021 yazlarının ardından, turizm sektörü 2022 sezonunda oldukça tatmin ediciydi. Bölgemizi en çok ziyaret eden turistler İngiliz olmakla beraber, Fethiye olarak farklı alternatifler de yaratmak zorundayız. Çin'in şu anda yaklaşık 1,5 milyar nüfusu var. Bu nüfusun yüzde 10 kadarı, yani yaklaşık 150 milyonu Çin'in dışında tatil yapıyor. Fethiye Çinli turistlerin beklentilerini karşılayarak, Çinliler için gerçek bir cazibe merkezi olabilir. Salgından önce onbinlerce Çinli turist bölgemizi ziyaret ediyordu. Hatta Babadağ'dan yapılan paraşüt uçuşlarının neredeyse yarısını Çinliler oluşturuyordu. Belediye olarak, Fethiye'nin uluslararası tanıtımına ve özellikle Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine özel önem veriyoruz. Çinli turistleri ve yatırımcıları Fethiye'de daha çok görmek istiyoruz. Turizm türlerini ve bölgeyi ziyaret edecek turistleri artırmak zorundayız. Bu niyetle, Çin'e yönelik girişimlerimizi sürdürüyoruz. Belediye Meclisi'mizin dostluk ve işbirliği yapılmasını kararlaştırdığı Çin'in Qingdao bölgesi 6 milyon nüfusuyla ve gelişmiş ekonomisiyle Çin'in en zengin bölgelerinden biri durumunda. Bu nedenle Qingdao West Coast New Area Bölge Belediye Başkanlığı'nın resmi web sayfasında Fethiye'nin tanıtımına başlanmasını önemsiyoruz. Fethiye'nin Çin'de tanıtılması için gayretlerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek."