Çin'in Panjin kentindeki Honghaitan Kızıl Plajı turistlerin ilgisini çekiyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Panjin kentinde bulunan Honghaitan Kızıl Plajı'nı ziyaret eden turistler, kırmızı Suaeda salsa bitkilerinin oluşturduğu manzarası ile büyüleniyor.

PANJİN, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Panjin kentinde bulunan Honghaitan Kızıl Plajı'nı ziyaret eden turistler, 12 Eylül 2023.

Honghaitan Kızıl Plajı, yüksek alkali topraklarda yaşayabilen birkaç bitki türünden biri olan kırmızı Suaeda salsa bitkilerinin oluşturduğu manzarası ile ünlü. (Fotoğraf: Yao Jianfeng/Xinhua)