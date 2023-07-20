Çin'in Panjin kentindeki Honghaitan Kızıl Plajı turistlerin ilgisini çekiyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Panjin kentinde bulunan Honghaitan Kızıl Plajı'ndaki manzara alanını ziyaret eden turistler, kırmızı Suaeda salsa bitkilerinin oluşturduğu manzara ile büyüleniyor.

PANJİN, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Panjin kentinde bulunan Honghaitan Kızıl Plajı'ndaki manzara alanını ziyaret eden turistler, 19 Temmuz 2023.

Honghaitan Kızıl Plajı, yüksek alkali topraklarda yaşayabilen birkaç bitki türünden biri olan kırmızı Suaeda salsa bitkilerinin oluşturduğu manzara ile ünlü. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua)