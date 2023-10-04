Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili büyük ilgi gördü
Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da düzenlenen Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili, ziyaretçi sayısında ve tüketim rakamlarında büyük artışa neden oldu.
1. Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'daki alışveriş merkezleri ve gece pazarlarından çeşitli görüntüler
8 günlük Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilinde Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan, ziyaretçi sayısı ve tüketim rakamlarında büyük artış kaydetti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yinchuan'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Turizm