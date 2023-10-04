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Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili büyük ilgi gördü

Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da düzenlenen Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili, ziyaretçi sayısında ve tüketim rakamlarında büyük artışa neden oldu.