Çin'in NEV Üretimi 20 Milyonu Geçti

Çin'in Guangzhou şehrinde, GAC Aion Yeni Enerjili Otomobil Limited Şirketi tarafından üretilen 20 milyonuncu yeni enerjili araç (NEV) üretim bandından indi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği, bu rekorun Çin'in NEV sektörünün büyük ölçekli ve yüksek kaliteli gelişimine işaret ettiğini belirtti.

Çin'in 20 milyonuncu yeni enerjili aracı (NEV) Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Pazartesi günü üretim bandından inerek, ülkenin NEV sektörü için önemli bir rekora imza attı.

20 milyonuncu araç, Guangzhou Otomobil Grubu Limited Şirketi'ne (GAC Grubu) bağlı NEV üreticisi GAC Aion Yeni Enerjili Otomobil Limited Şirketi tarafından üretildi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Fu Bingfeng, bu yeni rekorla birlikte Çin'in NEV sektörünün büyük ölçekli, küreselleşmiş ve yüksek kaliteli gelişiminde yeni bir aşamaya girdiğini söyledi. Fu ayrıca NEV sektörünün Çin'in modern endüstriyel sisteminin önemli bir parçası haline geldiğini kaydetti.

SES (Çince): FU BİNGFENG, Çin Otomobil Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri:

"Çin'in toplam yeni enerjili araç üretimi Eylül 2020 itibarıyla 5 milyonu aşmıştı. Bu sayı, Şubat 2022'de 10 milyonu geçti. Bugünse 20 milyonuncu aracı sevinçle karşılıyoruz. Sonuç olarak, ikinci 10 milyonluk artış sadece bir yıl 5 ay içinde gerçekleşmiş oldu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)