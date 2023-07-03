Çin'in NEV Sektörü 20 Milyonuncu Araca Ulaştı

Çin'in Guangzhou şehrinde GAC Aion Yeni Enerjili Otomobil Limited Şirketi tarafından üretilen 20 milyonuncu yeni enerjili araç, ülkenin NEV sektörü için önemli bir rekora imza attı. Çin Otomobil Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Fu Bingfeng, bu rekorun Çin'in NEV sektörünün büyük ölçekli, küreselleşmiş ve yüksek kaliteli gelişimine işaret ettiğini belirtti.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan Guangzhou Otomobil Grubu Limited Şirketi'nin (GAC Grubu) bir NEV iştiraki olan GAC Aion'un montaj hattı, 24 Şubat 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

GUANGZHOU, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in 20 milyonuncu yeni enerjili aracı (NEV) Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Pazartesi günü üretim bandından inerek, ülkenin NEV sektörü için önemli bir rekora imza attı.

20 milyonuncu araç, GAC Aion Yeni Enerjili Otomobil Limited Şirketi tarafından üretildi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Fu Bingfeng, bu yeni rekorla birlikte Çin'in NEV sektörünün büyük ölçekli, küreselleşmiş ve yüksek kaliteli gelişiminde yeni bir aşamaya girdiğini söyledi. Fu ayrıca NEV sektörünün Çin'in modern endüstriyel sisteminin önemli bir parçası haline geldiğini kaydetti.

Bu duyuru, Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından Guangzhou'da düzenlenen yeni rekorun kutlandığı bir tören sırasında yapıldı.

GAC Aion, Guangzhou merkezli Guangzhou Otomobil Grubu Limited Şirketi'nin (GAC Grubu) yeni enerjili araç üreten bir iştiraki.