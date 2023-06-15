Çin'in Katar'a hediyesi panda çifti, ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından biri oldu

Çin'in Katar'a hediye ettiği panda çifti, başkent Doha'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki El-Hor Parkı yanında inşa edilen 'Panda Evi'nde yaşıyor. Orta Doğu bölgesinde bir ilk olarak tarihe geçen ev, Çin'in Minshan Dağları'ndaki pandaların doğal yaşam alanlarına birebir uygun şekilde tasarlandı. Panda Evi sayesinde Katar da pandaların yaşadığı 20. ülke olarak kayıtlara geçti.

Çin'in Katar'a hediyesi panda çiftinin yaşadığı park, ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından biri oldu.

Katar'da geçen yıl düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi Çin'den getirilen sevimli pandalar, başkent Doha'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki El-Hor Parkı yanında inşa edilen "Panda Evi"nde yaşıyor.

Orta Doğu bölgesinde bir ilk olarak tarihe geçen ev, Çin'in Minshan Dağları'ndaki pandaların doğal yaşam alanlarına birebir uygun şekilde tasarlandı.

Panda Evi sayesinde Katar da pandaların yaşadığı 20. ülke olarak kayıtlara geçti.

Çin'in hediye ettiği pandalara Arapça isim verildi

Türkçe "parlak kristal" anlamına gelen "Jing Jing" isimli erkek panda 19 Eylül 2018, dört deniz anlamındaki "Si Hai" isimli dişi panda ise 26 Temmuz 2019'da dünyaya geldi.

Çin'in, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması dolayısıyla Katar'a hediye ettiği çift, 19 Ekim 2022'de Siçuan eyaletindeki üreme alanından özel uçakla Katar'a ulaştırıldı.

Katar, panda çiftine Arapça isim vermeyi tercih etti. Böylece erkek pandaya parlak bir yıldız anlamında "Suheyl", dişi pandaya da yıldızlar topluluğunun adı olan "Süreyya" ismi verildi.

Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç gün kala ziyarete açılan Panda Evi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Katar'ın en önemli turizm destinasyonlarından biri oldu

El-Hor Parkı'nın en uğrak noktası haline gelen Panda Evi, açıldığı günden bu yana her yaştan ve milletten ziyaretçi çekerek Katar'ın en önemli turizm destinasyonlarından biri oldu.

Panda Evi'nin ziyaretçileri burada pandalar hakkında bilgi veren bir ekran üzerinden sevimli çifti yakından tanıma fırsatı buluyor. Ziyaretçiler hediyelik eşya bölümünden alışveriş de yapabiliyor.

Evde ayrıca çocukların resim yaparak vakit geçirebilecekleri bir oda da hizmete sunulmuş durumda.

Çöl ikliminde türünün ilk örneği

Katarlı yetkililer çöl ikliminde türünün ilk örneği olmasından dolayı Panda Evi için epey mesai harcadı.

Pandalar için uygun iklim koşulları ve ortamın sağlandığı evde su birikintileri, en sevdikleri yiyecek olan bambu ağacı, klimalı oyun alanları ve yatak odaları bulunuyor.

Nem ve sıcaklığın kontrol edildiği ev, pandaların doğal ortamlarındaki mevsimsel değişiklikleri mümkün olduğunca simüle edecek şekilde tasarlandı.

Çinli yetkililer destek için zaman zaman evi ziyaret ediyor

Çinli yetkililer de pandalar için güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak amacıyla gerekli standartları kontrol etmek ve bakımından sorumlu personele destek sağlamak için belirli aralıklarla Panda Evi'ni ziyaret ediyor.

Yeşil alanlar ve hizmet binalarının yanı sıra ziyaretçiler için 300 kişilik otopark alanını da içeren "Panda Evi" projesi 120 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Mekanın ayrıca, Küresel Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemi (GSAS) standartlarına uygun olarak en yüksek kalite ve güvenlik standartlarına göre tasarlandığı ifade ediliyor.

Panda Evi'nin yanındaki El-Hor Parkı'nda da Çin ile imzalanan özel anlaşma kapsamında Katar'a getirilen 49 türden yaklaşık 300 hayvan bulunuyor.