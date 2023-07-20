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Çin'in Kanas turistik alanında rafting keyfi

Turizm Haberleri

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Altay kentindeki Kanas turistik alanında rafting yapmanın keyfini çıkaran insanlar görülüyor. Kanas turistik alanı, yaz mevsimindeki en hareketli turizm sezonuna girdi ve bu yıl 18 Temmuz'a kadar bölgeyi ziyaret eden turist sayısı 1,55 milyondan fazla oldu.

BURQİN, 20 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Altay kentindeki Kanas turistik alanında rafting yapmanın keyfini çıkaran insanlar görülüyor, 19 Temmuz 2023.

Manzarasıyla ünlü Kanas turistik alanı, yaz mevsimindeki en hareketli turizm sezonuna girdi. Yerel yetkililere göre, bu yıl 18 Temmuz'a kadar bölgeyi ziyaret eden turist sayısı 1,55 milyondan fazla. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Turizm

Çin Halk Cumhuriyeti Altay Uygur Turizm Haberler

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