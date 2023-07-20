Çin'in Kanas turistik alanında rafting keyfi

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Altay kentindeki Kanas turistik alanında rafting yapmanın keyfini çıkaran insanlar görülüyor. Kanas turistik alanı, yaz mevsimindeki en hareketli turizm sezonuna girdi ve bu yıl 18 Temmuz'a kadar bölgeyi ziyaret eden turist sayısı 1,55 milyondan fazla oldu.