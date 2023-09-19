Çin'in İlk Yerli Yapım Büyük Yolcu Gemisi Adora Magic City, 2024'te Seferlere Başlıyor

Çin'in ilk yerli yapım büyük yolcu gemisi olan Adora Magic City, 1 Ocak 2024 tarihinde Shanghai'dan ilk seferine çıkacak. Gemide 2.125 konuk odası, 22 farklı mutfağa sahip restoran ve barlar bulunuyor. Gemi, gurme yemekleri, eğlence gösterileri ve dünya standartlarında alışveriş imkanları sunarak benzersiz bir kruvaziyer deneyimi yaşatacak.

SHANGHAİ, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'in ilk yerli yapım büyük yolcu gemisi olan "Adora Magic City" ilk seferine 1 Ocak 2024 tarihinde Shanghai'dan çıkacak. Bu sefer aynı zamanda geminin ticari faaliyetlere başlangıcını temsil edecek.

Uzunluğu 323,6 metre ve brüt tonajı 135.500 ton olan yolcu gemisinde toplam 2.125 konuk odası, 22 farklı mutfağa sahip restoran ve barlar bulunuyor. Gemi 5.246 yolcuya kadar ağırlayabiliyor.

Shanghai Wusongkou Uluslararası Kruvaziyer Terminali'nden hareket etmesi planlanan yolcu gemisi, gurme yemekleri, eğlence gösterileri ve denizde dünya standartlarında alışveriş imkanları sunarak benzersiz bir kruvaziyer deneyimi yaşatacak.

Gemi seyahatinde çocuklar için özel olarak tasarlanmış bir dizi etkinlik de sunulacak.

Geminin işletmecisi olan Adora Cruises Limited Şirketi Salı günü, Adora Magic City'nin Shanghai'dan Kuzeydoğu Asya'ya sefer düzenleyeceğini açıkladı. Gemi gelecekte Güneydoğu Asya ülkelerine de seferler düzenleyecek.

Yolcu gemisinin seyahat programları için Çarşamba gününden itibaren bilet rezervasyonları yapılabilecek.