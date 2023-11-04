Çin'in İlk Yerli Yapım Büyük Kruvaziyer Gemi Teslim Edildi

Çin'in doğusunda bulunan Shanghai'daki ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi "Adora Magic City", 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

SHANGHAİ, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi "Adora Magic City", Cumartesi günü Shanghai kentinde teslim edildi. Gemi ilk seferini 1 Ocak 2024'te yapacak.

Gemi yapımcısı Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi'ne (CSSC) bağlı Shanghai Waigaoqiao Gemi Yapımı Limited Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 323,6 metre uzunluğunda ve 135.500 ton gros tonaja sahip kruvaziyer gemisinin, 5.246 yolcu kapasitesi ile toplam 2.125 kamaraya sahip olduğu belirtildi.

CSSC'ye göre, Çin bugüne kadar en zorlu gemi inşa projeleri olarak bir uçak gemisi, büyük bir sıvılaştırılmış doğalgaz gemisi ve büyük bir kruvaziyer gemisi inşa etti.