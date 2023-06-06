Çin'in ilk büyük kruvaziyer gemisi Shanghai'da inşa edildi

Çin'in ilk büyük kruvaziyer gemisi Salı günü Shanghai'da inşa edildiği tersanede havuzdan çıkarıldı. Böylece gemide rıhtım demirleme için hata ayıklama aşamasına geçilmiş oldu. "Adora Magic City" isimli kruvaziyer gemisinin 2023 yılı sonunda teslim edilmesi bekleniyor.

SHANGHAİ, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in ilk büyük kruvaziyer gemisi Salı günü Shanghai'da inşa edildiği tersanede havuzdan çıkarıldı. Böylece gemide rıhtım demirleme için hata ayıklama aşamasına geçilmiş oldu.

"Adora Magic City" isimli kruvaziyer gemisinin 2023 yılı sonunda teslim edilmesi bekleniyor.

Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne (CSSC) bağlı Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Limited Şirketi'ne göre an itibarıyla gemi inşaatının yüzde 93'ünden fazlası ve iç kısımdaki işlerin yüzde 85'inden fazlası tamamlandı.

323,6 metre uzunluğunda ve 37,2 metre genişliğinde olup 135.500 tonluk brüt tonaja sahip kruvaziyer gemisi 6.500'den fazla yolcuyu ağırlayabiliyor. Gemide lüks bir otel, sinema salonları ve bir su parkı yer alacak.

Kruvaziyer gemisinin işletmecisi CSSC Carnival'ın Genel Müdürü Roger Chen, "Kruvaziyer gemisi, teslimatın ardından Shanghai'dan yola çıkarak Japonya ve Güneydoğu Asya'ya doğru hareket edecek. Böylece Deniz İpek Yolu boyunca orta ve uzun ölçekli bir rota başlatılacak" dedi.

Ülkenin ikinci yerli yapımı büyük kruvaziyer gemisinin inşasına ise Ağustos 2022'de başlandı.