Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Havalimanı İnşaatı - Haberler

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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Havalimanı İnşaatı

Xinhua - Genel
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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Havalimanı İnşaatı

HOHHOT, 30 Mart (Xinhua) — Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'taki yeni havalimanının inşaatı, Kovid-19 vakalarının son dönemde yeniden yükselmesi sebebiyle bir süre askıya alınmasının ardından, kısa süre önce yeniden başladı.

HOHHOT, 30 Mart (Xinhua) — Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'taki yeni havalimanının inşaatı, Kovid-19 vakalarının son dönemde yeniden yükselmesi sebebiyle bir süre askıya alınmasının ardından, kısa süre önce yeniden başladı.

Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'taki yeni havalimanının şantiyesinde çalışan bir işçi, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'taki yeni havalimanının şantiyesinde çalışan bir işçi, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'taki yeni havalimanının şantiyesini gösteren hava fotoğrafı, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

Xinhua / Genel

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Liu Lei, 30 Mart, Genel, Haberler

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