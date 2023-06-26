Çin'in Hunchun şehri, Rus kral yengeçleriyle turizm merkezi haline geldi

Çin'in kuzeydoğusundaki Hunchun şehri, Rus kral yengeçlerinin ithalatında yaşanan artışla birlikte deniz ürünleriyle ünlü bir turizm merkezi haline geldi. Şehir, deniz ürünleri ithalatı için belirlenmiş limanlar ve kargo yolu sayesinde daha taze ve uygun fiyatlı yengeçler sunuyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletine bağlı Hunchun şehri, Rus kral yengeçlerinin ithalatında yaşanan artışla birlikte deniz ürünleriyle ünlü bir turizm merkezi haline geldi.

Hunchun, Çin'in Rusya sınırında yer alıyor ve Rus limanı Zarubino'ya 71 km uzaklıkta bulunuyor.

Rus kral yengeci eskiden Çinli tüketiciler için lükstü.

2016 yılında Hunchun'daki iki kara limanı, deniz ürünleri ithalatı için belirlenmiş limanlar olarak onaylandı. Hunchun şehrini Rusya'nın Kamçatka Yarımadası ve Zarubino Limanı'na bağlayan bir kargo yolunun açılması da deniz ürünleri nakliyesinin maliyetini düşürmeye yardımcı oldu.

Nakliyenin kolaylaşmasıyla birlikte, Çinli tüketiciler daha taze yengeçleri uygun fiyatlara yiyebiliyor.

SES 1 (Çince): Bayan MENG, Yerel tüccar

"Şu anda ülkenin dört bir yanından gelen çok sayıda turistimiz var. Hunchun'un deniz ürünleri özellikle kalite ve fiyat açısından çok iyi. İnsanlar deniz ürünleri almak için çoğunlukla deniz ürünleri sokağına geliyorlar ve çok iyi geri dönüşler alıyoruz."

SES 2 (Çince): Bayan CHEN, Turist

"Beijing'den geliyoruz. Hunchun'daki kral yengeçler ve kar yengeçleri çok meşhur, biz de bu ürünlerden almaya geldik."

Hunchun geçmişte ticaret kanallarının gelişmemiş olması nedeniyle dış ticaret açısından geri kalmış durumdaydı.

Şehir yıllar içinde Jilin'in dışa açılım sürecinin öncülerinden biri haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hunchun kentinden bildiriyor. (XHTV)