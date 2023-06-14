Çin'in Hunchun kentinde Rus turist sayısı artıyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin sınır kenti Hunchun'da turist sayısında belirgin bir artış kaydedildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte giderek artan sayıda Rus turist Hunchun'a gelmeye başladı.

SES 1 (Rusça): ANNA, Rus turist:

"Çin ile Rusya arasında güzel bir sınır kenti olan Hunchun'u gerçekten çok seviyorum. Burayı birçok kez ziyaret ettim ve manzarası beni büyülüyor. Buradaki gezilerimizde Çin'deki Koreli etnik grupların yemeklerini sunan restoranlarda akşam yemekleri yedik. Yemekler harikaydı."

SES 2 (Rusça): ALEXEİ, Rus turist:

"Ben Rusya'ın Vladivostok kentinden Alexei. Hunchun'a turistik amaçlı gezi ve alışveriş için geldim. Hava oldukça güzel olduğu için arkadaşlarımla yürüyüşe çıktım. Göl kenarında yemek yedik, çok keyifliydi."

Hunchun'daki sınır kontrol merkezine göre, Hunchun kara limanından yolcu geçişlerinin 8 Ocak'ta yeniden başlamasından bu yana kente 25.000'den fazlası Rus olmak üzere 30.000'i aşkın turist geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hunchun'dan bildiriyor. (XHTV)