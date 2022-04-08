Çin'in Güneyinde Dinozor Çağında Yaşamış Yeni Bir Deniz Sürüngeni Tespit Edildi

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) — Çinli ve Kanadalı paleontologlar, Çin'in güneyinde devrinde yaşamış olan yeni bir büyük deniz sürüngeni türü buldu. PeerJ dergisinde Perşembe günü yayımlanan çalışmada, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki kireçtaşında bulunan omurgaya ait bazı kemikler tanımlandı. Çin Jeoloji Üniversitesi ve Kanada'daki Philip J. Currie Dinozor Müzesi'nden araştırmacılar, numunenin muhtemelen Ichthyosaurs'un akrabası olan bir deniz sürüngenine ait olduğunu doğruladı. İhtiyozorlar, Mezozoik çağın büyük bölümünde (251 milyon-65.5 milyon yıl önce) gelişme gösterdi. Dinozorların dünyaya hakim olduğu Triyas ve Jura dönemlerinde en bol ve çeşitli bulunan dinazor türlerinden biriydi. Fosil, bazı omur ve kaburgalar, bir uzuv kemiği ve gastralya adı verilen dermal kemikler dahil olmak üzere gövde iskeletinin yalnızca ön kısmını içeriyor.

Araştırmacılar, fosili, Erken Triyas dönemine ait diğer deniz sürüngenleriyle kapsamlı şekilde karşılaştırarak, nihayetinde kimliğini belirledi. Çalışmaya göre, fosilin daha önceden bilinmeyen bir türe ait olduğunu belirten araştırmacılar, fosile Baisesaurus robustus adını verdi. Sürüngenin yaklaşık üç metre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor, bu da yeni keşfedilen deniz sürüngeninin, Çin'deki diğer Erken Triyas döneminde yaşayan İhtiyozor'a benzer sürüngenlerden önemli ölçüde daha büyük olduğunu gösteriyor. Çalışmada, söz konusu türün, aynı zamanda güçlü yüzme yeteneklerini ortaya koyan benzerlerinden daha sağlam bir ön kol kemiğine sahip olduğu ve bu özelliğini, muhtemelen eski bir okyanusun doğu sınırı boyunca uzun mesafeli göçler için kullandığı belirtildi.

Xinhua / Genel