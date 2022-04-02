Çin'in Güneybatısında Meydana Gelen Çamur Selinde 6 Kişi Kayıp - Haberler

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Çin'in Güneybatısında Meydana Gelen Çamur Selinde 6 Kişi Kayıp

Xinhua - Genel
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Çin'in Güneybatısında Meydana Gelen Çamur Selinde 6 Kişi Kayıp

KUNMİNG, 2 Nisan (Xinhua) — İlçe yönetim bilgi ofisinden yapılan yazılı açıklamada olayın, Cumartesi günü saat 01.00 sularında Gongshan'ın Drung-Nu Özerk İlçesi'ndeki yoğun yağış sonucu meydana geldiği bildirildi. Yağmur nedeniyle iki otomobil tamir sitesi ve bir hurda metal geri dönüşüm tesisi çamur içinde kaldı. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken bölge sakinleri güvenli yerlere tahliye […]

HİSARCIK, KÜTAHYA (Xinhua) -

KUNMİNG, 2 Nisan (Xinhua) — İlçe yönetim bilgi ofisinden yapılan yazılı açıklamada olayın, Cumartesi günü saat 01.00 sularında Gongshan'ın Drung-Nu Özerk İlçesi'ndeki yoğun yağış sonucu meydana geldiği bildirildi. Yağmur nedeniyle iki otomobil tamir sitesi ve bir hurda metal geri dönüşüm tesisi çamur içinde kaldı. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken bölge sakinleri güvenli yerlere tahliye edildi.

Xinhua / Genel

Cumartesi, Otomobil, Hisarcık, Nisan, Genel, Haberler

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