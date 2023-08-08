Çin'in güneybatısında çiçek açan nilüferler turistlerin ilgi odağı oldu

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Qianxinan Buyi ve Miao Özerk İli'nin Anlong ilçesinde çiçek açan nilüferler turistler için cazibe noktası oldu. Zhaodi mecrası doğal alanında yaklaşık 200 hektarlık bölgeye ekilen nilüfer çiçekleri görenleri büyülüyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor. (XHTV)