Çin'in Guangxi Bölgesinde Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

NANNİNG, 22 Mart (Xinhua) — Departmana göre, Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den havalanan ve Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya gitmekte olan China Eastern Havayolları şirketine ait Boeing 737 uçağı, saat 14.38'de Wuzhou kentinin Tengxian ilçesine bağlı Molang köyü yakınlarındaki dağlık bir alana düştü ve dağda yangına neden oldu. Guangxi bölgesel sağlık komisyonu, bölgeye 12 tıp uzmanı gönderdi ve Wuzhou kentindeki sağlık yetkilileri tarafından gönderilen 80'den fazla sağlık çalışanı ve 36 ambulans da kaza yerine geldi.

China Eastern Havayolları, bir acil durum müdahale mekanizması başlattığını açıkladı. Havayolları, uçağın enkazının kaldırılması, kaza soruşturması, aile yardımı, lojistik destek, hukuki destek, halkla ilişkiler, güvenlik, mali sigorta ve kargolar için dokuz özel çalışma grubu kurdu. Havayolları, kazanın nedeninin kapsamlı bir şekilde araştırılacağını belirtti.

Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesindeki kaza yerinde bulunan düşen uçağın enkazının parçaları görülüyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesindeki kaza yerinde bulunan düşen uçağın enkazının parçaları görülüyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesinde düşen bir yolcu uçağının enkazının bulunduğu alandaki kurtarma çabaları için kurulan geçici çadırlar görülüyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Xinhua / Genel